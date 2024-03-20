Van-Çatak kara yoluna çığ düştü

İki günden bu yana olumsuz hava şartlarının etkili olduğu Van’da, gece saatlerinde Çatak yoluna çığ düştü. Çığ riskinin devam etmesi üzerine çalışmanın yapılamadığı yolda, sabah saatlerinde karayolları ekipleri çalışma başlattı. İş makineleriyle bölgede biriken kar yığınını temizlemeye çalışan ekipler, kara yolunu kısa sürede araç trafiğine açmayı hedefliyor.

Çatak-Pervari kara yolunda da dün gece düşen çığ nedeniyle hasar oluştu ve elektrik direkleri zarar gördü.

Metrelerce kar yığınının olduğu Çatak-Pervari kara yolunda, çığ riski devam ettiği için çalışmalara başlanmadı.

Acil işleri olan bazı vatandaşlar da araçlarını yolun kenarında bırakıp, kar yığınının üzerinden yürüyerek ilçe merkezine gelmeye çalışıyor.

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Polis ekipleri de ilçe çıkışında önlem alarak olumsuz bir durum yaşanmaması için araçların geçişine izin vermiyor.