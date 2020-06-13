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Yerel

Van büyükşehir yol çizgilerini yeniliyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki ana caddelerde yol çizgi çalışması ve orta refüj boyama çalışması yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 11:10:35 -
Van büyükşehir yol çizgilerini yeniliyor

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki ana caddelerde yol çizgi çalışması ve orta refüj boyama çalışması yaptı.


Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yayaların ve araçların yolları daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar 7/24 sürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet, Şabaniye ve Doğu caddelerinde yol çizgi çalışması, orta refüj boyama ve yol kenarı tretuvar boyama işlemleri yapıldı. Yaya ve araç trafiğinin daha az olduğu gece saatlerinde de devam eden çalışmalarla kentteki yollar ve refüjler kent estetiğine uygun bir şekilde boyanarak daha güzel ve güvenli hale getirildi.

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