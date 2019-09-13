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Van Büyükşehir Belediyesinden basın açıklaması

Van Büyükşehir Belediyesi, kazı ekibine tahsis edilen araçla ilgili bir açıklama yayınladı.

13 Eylül 2019 Cuma 09:32
Van Büyükşehir Belediyesinden basın açıklaması

Van Büyükşehir Belediyesi, kazı ekibine tahsis edilen araçla ilgili bir açıklama yayınladı.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında Van


Kalesi’nin kuzeyinde arkeolojik kazı çalışması yürütüldüğü hatırlatılarak, “Sosyal medyada, arkeolojik kazı çalışmalarına verilen desteğin, Van Büyükşehir Belediyesine İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılması sonrası kesildiği, kazı ekibine tahsis edilen aracın geri alındığı ve kazının durdurulduğu yönündeki iddialar art niyetli ve gerçeği yansıtmamaktadır. Van Büyükşehir Belediyesinde görevde olan bütün araçlar, 31 Mart sonrasında olduğu gibi, görevlendirme yapıldıktan sonra da havuza çağrılmış, araçlarla ilgili yeni bir planlama yapılmıştır. Bu süreçte kazı çalışması yürüten ekibe tahsis edilen araç da geri çağrılmıştır. Planlama yapılırken, kazı ekibi tarafından yeni bir araç tahsis edilmesi konusunda belediyemize herhangi bir yazılı veya sözlü talep iletilmemiştir. Bu iddiaların aksine, Van Büyükşehir Belediyemiz tarafından kazı ekibine devamlı destek verilmiştir. Aş evimizde hazırlanan sıcak yemekten her gün 25 kişilik kazı ekibine 2 öğün olarak 3 çeşit yemek ücretsiz verilmektedir. Verilen destekler ortada iken, araç üzerinden politik bir tavır sergilenmesi, kurumumuzu ciddi anlamda üzmüştür” denildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:32
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