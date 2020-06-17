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Yerel

Van Büyükşehir Belediyesinden 27 noktada menfez çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 ilçedeki 27 noktada prefabrik menfez çalışması yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:38:51 -
Van Büyükşehir Belediyesinden 27 noktada menfez çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 ilçedeki 27 noktada prefabrik menfez çalışması yapılıyor.


Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca sel ve su taşkınlarından etkilenen mahallelerde başlatılan yol ve menfez çalışmaları devam ediyor. Belediyenin kendi işgücüyle yapılan çalışmalarla Saray’ın Bakışık, Çardak, İslamköy mahalleleri ile Özalp’in Gültepe, Yünkuşak, Dorutay ve Sarıköy mahallelerinde çalışmalar tamamlanırken, Bahçesaray’ın Ünlüce, Kaşıkçılar, Muradiye’nin Beydağı Mahallesi ile Erciş ve Gürpınar ilçelerinde de farklı noktalarda çalışmalar devam ediyor.


Çalışmaların tamamlanması ile birlikte mahalle yolları sel ve taşkınlara karşı korunurken, olası can ve mal kayıplarının önüne geçilecek.

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