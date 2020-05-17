Van Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgilerini yeniledi

Van’da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen büyükşehir belediyesi, kentin yoğun olarak kullanılan güzergahlarındaki yaya geçidi ve yol çizgisi yenileme çalışması yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında tüm birimleri ile sahaya indi. Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında aralarında Van’ın da bulunduğu 14 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklarda Van Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sürüyor. Kısıtlamanın 2. gününde de Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, trafiğin güvenli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirilmesi ve işaretlemelerin eksiksiz tamamlanması çalışmaları kapsamında yaya geçidi ve yol çizgileri yenileme çalışması yaptı. Kısıtlama süresince çalışmalarını sürdürecek ekipler, başta Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Sıhke ve İskele caddeleri olmak üzere ana arterlerde yol çizgilerini yeni bir görünüme kavuşturmuş olacak.

Yaya güvenliği için ‘Yaya Geçidi’ çizgilerini çizen ve ‘Önce Yaya’ yazısı çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri, yayaların güvenliğini de unutmadı.