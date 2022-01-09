Van Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe kursu açtı
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Kürtçe kursu açıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meslek edindirme kursları kapsamında Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezi’nde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde açılan kursa vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Usta öğretici Yusuf Başargan tarafından haftada 5 gün verilen kursa katılanlara, Kürtçe dili ve yazım teknikleri öğretiliyor.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Nuri Bekiroğlu, bu yıl yaklaşık 200 kurs için ilan yayımladıklarını belirtti.