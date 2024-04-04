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Gündem Van bahaneleri de ortadan kalktı! DEM'li hainler hala sokaklarda...
Gündem

Van bahaneleri de ortadan kalktı! DEM'li hainler hala sokaklarda...

Yeniakit Publisher
2024-04-04 00:57:00 -
Van bahaneleri de ortadan kalktı! DEM'li hainler hala sokaklarda...

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan terör sabıkalısı Abdullah Zeydan'a mazbata verilmemesini bahane eden DEM'li hainler, gerekçelerinin ortadan kalkmasına rağmen yine sokaklara çıktı.

YSK bugün, DEM Parti adayı terör sabıkalısı, "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sözlerinin sahibi Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesine hükmetti.

PKK terör örgütü ile DEM'in "sokağa çıkın" çağrısıyla Van başta olmak İstanbul'un Esenyurt gibi DEM'e peşkeş çekilen bazı ilçelerinin de aralarında olduğu birçok kent ve ilçede vandallar kargaşa peşinde koştu.

Van bahaneleri de kalmadı ama hala sokaktalar! 

Van bahaneleri YSK'nın kararıyla ortadan kalkan DEM'li hainler Batman'da yine taşkınlık çıkarttı.

Bağlar Mahallesi'nde bir araya gelerek Van'da yaşanan olayları bahane eden yüzleri maskeli terör örgütü PKK/KCK yandaşları, çöp konteynerlerini yollara devirdi, yollarda lastik yakarak gösteri düzenledi.

Göstericiler yolları kapatarak, terör örgütü lehine sloganlar attı. Polisin uyarılarına rağmen polise taş atarak havai fişeklerle saldıran gruba polis, TOMA ve biber gazı ile müdahalede bulundu.
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Polisin müdahalesi ile ara sokaklara kaçan ve olaylara karışanların tespiti için çalışmalar sürüyor.

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