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‘Vallahi billahi Suriyeli değil Urfalıyız’

Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı Türk ve Suriyeliler arasında yaşanan silahlı kavganın ardından bazı kişilerin Suriyelilere ait işyerlerine saldırıp zarar vermesiyle kentte çıkan gerginlik polisin müdahalesiyle engellendi. Olası durumlara karşı polisin teyakkuzda olduğu kentte Suriyeliler işyerlerini açmazken, bazı Türk esnaf ise işyerlerine ‘Vallahi bilahi Suriyeli değil Urfalıyız’ şeklinde yazılar yazdı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:50
‘Vallahi billahi Suriyeli değil Urfalıyız’

Şanlıurfa’da geçen hafta Türklerle Suriyeliler arasında meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kavganın yankıları halen sürerken, şehirde bulunan bazı Türk esnaf ise işyerlerine ‘Vallahi billahi Suriyeli değil Urfalıyız’ şeklinde yazılar yazdı.

Geçen Perşembe günü Osmanlı Mahallesi'nde birbirine komşu olan Türk ve Suriyeli ailelerin çocukları kavga etti. Ailelerinin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada Suriyelilerin tüfekle ateş açması sonucu Mahmut ve Mesut Dağ kardeşler öldü, 3 kardeşleri ise yaralandı. Yaşananların ardından sosyal medya hasıplarından örgütlenen çok sayıda kişi Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı Eyyübiye, Osmanlı, Devteşti ve Atatürk mahallelerinde toplandı. Öfkeli kalabalık, mahallelerde Suriye uyruklu kişilerin ev ve işyerlerine saldırıp taş ve sopalarla zarar verdi. Polisin müdahalesiyle gruplar dağıtılırken, bu kişileri sosyal medyadan örgütleyerek sokağa çağırdığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

Tansiyonun düştüğü kentte olumsuzluk yaşanmaması için polis, Suriyelilerin yoğun yaşadığı semtlerde ve ana caddelerde yoğun önlem aldı. Yaşananların ardından kent merkezinde çoğu Suriyeli kendilerine ait işyerlerini bugün açmadı. Suriyelilere ait iş yerlerine yönelik zarar verilmesi üzerine bazı Türk esnafın ise işyerlerinin camına ‘Vallahi billahi Suriyeli değil Urfalıyız’ yazısı astığı görüldü.

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 16:50
  1. Şanlıurfa
  2. Türk-Suriyeli kavgası
  3. ölümlü kavga
  4. Türk esnaftan ilginç pankart
  5. ‘Vallahi bilahi Suriyeli değil Urfalıyız’

YORUM YAZ

  • ali veliali veli21 dk önce
    Misafir misafirliğini bilmeli misafirliğini bilmeyeni ülkesine göndermeli. bunda tereddüt etmemelisuçlunun gözünün yaşına bakılmaz ya değilse dağdan gelen bağdakini kovacak. olmaz öyle şey.
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