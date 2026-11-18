Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Jones, istifası oy birliğiyle kabul edilen eski CEO Jensen Huang'ın "Şartlar oluşursa göreve dönmeye hazırım." açıklamasına ilişkin, Huang'ı yeniden göreve getirme niyetlerinin olmadığını belirtti.

Nvidia'nın 2027 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 25 Ekim'de sona eren 3 aylık dönemin finansal sonuçlarına ilişkin düzenlenen telekonferansta konuşan Jones, Yönetim Kurulunun Huang'ın istifasını oy birliğiyle kabul ettiğini hatırlatarak, kendisini yeniden CEO olarak görevlendirme niyetinde olmadıklarını açıkladı. Nvidia'nın son derece güçlü bir şirket olduğunu ve finansal performansının da bunu açıkça gösterdiğini vurgulayan Jones, Huang'ın istifa koşulları ve devam eden soruşturma hakkında ise hiçbir açıklama yapmayacaklarını ve bu yöndeki soruları yanıtlamayacaklarını belirtti.

KALICI CEO İÇİN HEM ŞİRKET İÇİNDEN HEM DIŞINDAN ADAYLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Mevcut durumda şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak yürüttüğü koltuk için kalıcı isim arayışının detaylarını da paylaşan Jones, hem şirket içinden hem de şirket dışından adayların değerlendirmeye alınacağını aktardı.

Gelişmiş çip teknolojileri ve ulusal güvenlik dinamiklerinin sektörde köklü değişimlere yol açtığına dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı, yeni CEO'nun bu hassas koşulları çok dikkatli şekilde yönetmesi gerekeceğini ifade etti.

Jones, kalıcı CEO atamasının mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını arzuladıklarını ancak doğru ismi bulmadan süreci kesinlikle aceleye getirmeyeceklerini kaydetti.

CASUSLUK İDDİALARI, BAĞIMSIZ SORUŞTURMA VE ELON MUSK'IN DA KATILDIĞI İMZA KAMPANYASI

Piyasalar ve yatırımcılar tarafından yakından izlenen telekonferans, Jensen Huang'ın aralarında Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla yaşadığı dahil evlilik dışı ilişkileriyle gündeme gelmesinin ardından gerçekleşti. Nvidia Yönetim Kurulu, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı iddia edilen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ve yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna yönelik haberler üzerine 8 Kasım'da bağımsız bir soruşturma başlatmıştı.

Sürecin devamında 12 Kasım'da şirketin davranış kuralları, standartları ve kurum kültürüyle bağdaşmayan kişisel davranışlarının ortaya çıkmasının ardından Huang'ın başkanlık, CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere kendi isteğiyle ayrıldığı duyurulmuştu. Ayrılığın ardından dün ilk kez konuşan Huang, Yönetim Kurulunun geri dönmesinin hissedarların, çalışanların, şirketin ve ABD'nin çıkarları için en iyisi olacağına karar vermesi halinde CEO koltuğuna dönmeye hazır olduğunu söylemişti.

Öte yandan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın da aralarında yer aldığı birçok teknoloji yöneticisi Huang'ın görevine dönmesini talep eden dilekçeye imza atarken, "Jensen'la Dayanışma" etiketiyle açılan internet sitesindeki imza kampanyasında bugün itibarıyla 190 binden fazla imzaya ulaşıldı.