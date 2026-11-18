Pazar günü oynanan uzatmalı karşılaşmanın ardından kısa sürede yeniden parkeye çıkan yeşil-siyahlılar, Benfica karşısında önemli bir galibiyete imza attı.

Y. Denizli Basket’te Başantrenör Zafer Aktaş, karşılaşmanın ardından oyuncularını kutladı. Yoğun maç temposuna rağmen ortaya konulan mücadeleden memnun olduğunu belirten Aktaş, Erten Gazi ve Jhonathan Dunn’ın performansına özellikle dikkat çekti. Başantrenör Zafer Aktaş, oyuncularının ve teknik ekibinin gösterdiği özveriyi şu sözlerle değerlendirdi:

"Benfica karşısında takımın hücum performansında öne çıkan isimler Erten Gazi ve Jhonathan Dunn oldu. Dunn 20, Erten Gazi ise 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Zafer Aktaş"Bugünün parantezini ise Erten Gazi ve Jhonathan Dunn'a açmak istiyorum. Müthiş oynadılar"

Sırada zorlu Karşıyaka deplasmanı var

Benfica galibiyetiyle Avrupa kupalarında üçüncü zaferini elde eden Y. Denizli Basket, şimdi gözünü FIBA arasından önce oynayacağı Karşıyaka deplasmanına çevirdi. Bu karşılaşmanın da büyük önem taşıdığını vurgulayan Aktaş, "Şimdi FIBA arası öncesi çok önemli ve çok zor bir deplasmana, Karşıyaka maçına hazırlanacağız" dedi.

Zafer Aktaş, açıklamasının sonunda Benfica karşısında alınan galibiyeti kulübe verdiği destekle her zaman takımın yanında olan Y. Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Karataş'a armağan etti.

Aktaş, Karataş'a teşekkür ederek galibiyeti kendisine ithaf etti.