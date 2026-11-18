UEFA Uluslar Ligi’nde 6. ve son haftanın üçüncü gününde, A ve B liglerinde karşılaşmalar yapıldı.

A Ligi 4. Grup'ta Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Norveç, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Danimarka'yı 3-2 yenerek ikili averajla çeyrek finale yükseldi.

Ev sahibi ekibin gollerini 11. dakikada Rasmus Höjlund ve 14. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg atarken, Norveç'in gollerini 37 ve 90+6. dakikalarda Erling Haaland ile 83. dakikada Martin Odegaard kaydetti.

Grubun diğer maçında Galler'i deplasmanda 3-2 mağlup eden Portekiz, lider olarak son 8'e kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki grup maçlarının ardından İngiltere, İspanya, Fransa, Portekiz, Belçika, Almanya, Hollanda ve Norveç, çeyrek finale çıkan takımlar oldu.

A Ligi'nde Danimarka, Hırvatistan, Galler ve Sırbistan ile B Ligi'nde Slovenya, Bosna Hersek, Macaristan ve İrlanda, play-off mücadelesi verecek. Kazanan takımlar 2028-29 sezonunda A Ligi'nde yer alma hakkı kazanacak.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI MART 2027'DE OYNANACAK

Uluslar Ligi'nde çeyrek final ve play-off eşleşmelerinin kura çekimi, 20 Kasım Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Eşleşmelerin maçları Mart 2027'de oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ

4. Grup

Danimarka - Norveç: 2-3

Galler - Portekiz: 2-3

B LİGİ

2. Grup:

Macaristan - Kuzey İrlanda: 1-1

Ukrayna - Gürcistan: 1-0

3. Grup:

İrlanda - Kosova: 3-0

İsrail - Avusturya: 1-1

4. Grup:

Bosna Hersek - Romanya: 2-1

Polonya - İsveç: 1-1