UEFA Uluslar Ligi’nde grup maçları tamamlandı! Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu
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UEFA Uluslar Ligi'nin grup aşaması, oynanan 8 maçla sona erdi. İngiltere, İspanya, Fransa, Portekiz, Belçika, Almanya, Hollanda ve Norveç, çeyrek finale çıktı.
UEFA Uluslar Ligi’nde 6. ve son haftanın üçüncü gününde, A ve B liglerinde karşılaşmalar yapıldı.
A Ligi 4. Grup'ta Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Norveç, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Danimarka'yı 3-2 yenerek ikili averajla çeyrek finale yükseldi.
Ev sahibi ekibin gollerini 11. dakikada Rasmus Höjlund ve 14. dakikada Pierre-Emile Hojbjerg atarken, Norveç'in gollerini 37 ve 90+6. dakikalarda Erling Haaland ile 83. dakikada Martin Odegaard kaydetti.
Grubun diğer maçında Galler'i deplasmanda 3-2 mağlup eden Portekiz, lider olarak son 8'e kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki grup maçlarının ardından İngiltere, İspanya, Fransa, Portekiz, Belçika, Almanya, Hollanda ve Norveç, çeyrek finale çıkan takımlar oldu.
A Ligi'nde Danimarka, Hırvatistan, Galler ve Sırbistan ile B Ligi'nde Slovenya, Bosna Hersek, Macaristan ve İrlanda, play-off mücadelesi verecek. Kazanan takımlar 2028-29 sezonunda A Ligi'nde yer alma hakkı kazanacak.
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI MART 2027'DE OYNANACAK
Uluslar Ligi'nde çeyrek final ve play-off eşleşmelerinin kura çekimi, 20 Kasım Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek. Eşleşmelerin maçları Mart 2027'de oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
A LİGİ
4. Grup
Danimarka - Norveç: 2-3
Galler - Portekiz: 2-3
B LİGİ
2. Grup:
Macaristan - Kuzey İrlanda: 1-1
Ukrayna - Gürcistan: 1-0
3. Grup:
İrlanda - Kosova: 3-0
İsrail - Avusturya: 1-1
4. Grup:
Bosna Hersek - Romanya: 2-1
Polonya - İsveç: 1-1