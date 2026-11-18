Gazetecinin mağdur ve tanık destek programına yönlendirildiğini aktaran Diaz, kendisine önerilen yakın koruma programını ise kabul etmediğini açıkladı. Sosyal medya hesaplarında uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla ilgili araştırmalarını paylaşan Rodriguez, yerel ve uluslararası suç örgütleriyle bağlantılı olduğunu öne sürdüğü kişilerin isimlerini kamuoyuna açıklıyordu. Gazeteci, elde ettiği bilgileri ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesine (DEA) ilettiğini de belirtiyordu.