Çeteleri ifşa eden gazeteciye kanlı infaz! Aracıyla giderken silahlı saldırıda öldürüldü
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzluk iddialarını araştıran gazeteci Camilo Rodriguez, aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Daha önce ölüm tehditleri aldığı ortaya çıkan gazetecinin, savcılık tarafından önerilen yakın koruma programını kabul etmediği öğrenildi. Kosta Rika'nın Heredia eyaletine bağlı Santo Domingo de Heredia kantonunun San Miguel bölgesinde gazeteci Camilo Rodriguez silahlı saldırıya uğradı.