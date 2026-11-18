Galatasaray'da 3 milyon euroluk kriz!
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Galatasaray’ın devre arasında yollarını ayırmayı planladığı Lesley Ugochukwu için Burnley’den mali şart geldi. İngiliz kulübünün, kiralık oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesine karşılık 3 milyon euro talep ettiği, alternatif olarak ise oyuncuya yeni bir kulüp bulunmasını istediği belirtildi.
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması sürerken Lesley Ugochukwu'nun geleceği de gündemden düşmüyor.
Sarı-kırmızılıların, sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Fransız orta saha oyuncusuyla devre arasında yollarını ayırmak istediği biliniyordu.
Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu sezon başında 3 milyon euro kiralama bedeli ve 22,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı.
GALATASARAY LESLEY UGOCHUKWU'NUN SÖZLEŞME FESHİ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
Takvim'de yer alan habere göre: Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında Lesley Ugochukwu yer almıyor. Genç orta sahanın kiralık sözleşmesini ocak ayında sonlandırmak isteyen yönetimin, Burnley ile görüşmelere başladığı aktarıldı.
BURNLEY'DEN 3 MİLYON EUROLUK TALEP
Haberde, Burnley'in Galatasaray'ın sözleşmeyi erken feshetme talebine olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.
Burnley'in sarı-kırmızılı yönetime şu ifadeleri kullandığı belirtildi:
"Biz oyuncuyu size opsiyonla kiraladık. Ya Lesley'e bir takım bulun ya da 3 milyon euro fesih bedeli ödeyin"
ÇÖZÜM ARANMAYA BAŞLADI
Burnley'in talebinin ardından Galatasaray yönetiminin, Ugochukwu ile yollarını ayırabilmek için farklı seçenekleri değerlendirmeye başladığı belirtildi.
Sarı-kırmızılıların, oyuncunun başka bir takıma transferi veya sözleşmenin feshi konusunda çözüm aradığı kaydedildi.