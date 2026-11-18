Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması sürerken Lesley Ugochukwu'nun geleceği de gündemden düşmüyor.

Sarı-kırmızılıların, sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiraladığı Fransız orta saha oyuncusuyla devre arasında yollarını ayırmak istediği biliniyordu.

Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcuyu sezon başında 3 milyon euro kiralama bedeli ve 22,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY LESLEY UGOCHUKWU'NUN SÖZLEŞME FESHİ İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Takvim'de yer alan habere göre: Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında Lesley Ugochukwu yer almıyor. Genç orta sahanın kiralık sözleşmesini ocak ayında sonlandırmak isteyen yönetimin, Burnley ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

BURNLEY'DEN 3 MİLYON EUROLUK TALEP

Haberde, Burnley'in Galatasaray'ın sözleşmeyi erken feshetme talebine olumsuz yanıt verdiği ifade edildi.

Burnley'in sarı-kırmızılı yönetime şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"Biz oyuncuyu size opsiyonla kiraladık. Ya Lesley'e bir takım bulun ya da 3 milyon euro fesih bedeli ödeyin"

ÇÖZÜM ARANMAYA BAŞLADI

Burnley'in talebinin ardından Galatasaray yönetiminin, Ugochukwu ile yollarını ayırabilmek için farklı seçenekleri değerlendirmeye başladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, oyuncunun başka bir takıma transferi veya sözleşmenin feshi konusunda çözüm aradığı kaydedildi.