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Yerel Valizinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı
Yerel

Valizinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 16:03:00 -
Valizinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

Van'da takside valizinde uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat üzerine 12 Şubat'ta bir takside arama yaptı.

Aramada, araçta yolcu olarak bulunan R.K'nin valizinde bir miktar uyuşturucu, 170 sahte para ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli R.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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