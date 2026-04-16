Valizde 2 bin canlı karınca ile yakalandı!

Kenya’da bir mahkeme, valizinde yurt dışına canlı karınca kaçırmaya çalışan Çinli yolcu Zhang Kequn’u 1 milyon Kenya şilini para cezası ve 12 ay hapis cezasına çarptırdı.

Geçtiğimiz ay Nairobi’deki ana uluslararası havalimanında yakalanan Zhang’ın bagajında, plastik kaplar içine gizlenmiş 2 bin 200’den fazla canlı bahçe karıncası bulundu. Başlangıçta suçlamaları reddeden Zhang, daha sonra suçunu itiraf etti.

Davaya bakan hakim Irene Gichobi, son dönemde karınca kaçakçılığı vakalarında artış yaşandığına dikkat çekerek, büyük miktarda karınca toplanmasının ekolojik dengeye zarar verdiğini ve caydırıcı cezaların gerekli olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, karıncaların özellikle Çin gibi ülkelerde koloni yapısını incelemek isteyen kişiler tarafından yüksek fiyatlara satın alındığını belirtirken, bu tür kaçakçılığın biyokorsanlığın yeni bir boyut kazandığını gösterdiğini ifade etti.

Yaban hayatı uzmanları, geçen yıl da benzer bir olayda dört kişinin ağır para cezalarına çarptırıldığını hatırlattı. Öte yandan, karıncaların temin edilmesiyle bağlantılı olduğu belirtilen Kenyalı bir şüphelinin davasının sürdüğü bildirildi.

Zhang’ın avukatının ise karara itiraz edeceği öğrenildi.