  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yayın yasağını delen provokatörlere kelepçe! Maraş'taki katliam görüntülerini yayan 2 kişi yakalandı! BAE’den okul saldırısına sert tepki! Kahramanmaraş için taziye mesajı Emekli albaydan kirli provokasyon! Orkun Özeller darbe imalı paylaşımlarıyla haddini aştı Devlet olarak kabul görmüyor! İsrail’den Somaliland adımı! Telegramda terör estiren çocuk yakalandı! Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı Suriye ve Irak hattında dev sevkiyat başladı! Banyas Limanı'ndan yakıt sevkiyatına start verildi! İlk parti tam 500 bin ton! Yerli üretimde gövde gösterisi! Haluk Görgün MKE tesislerini kuşattı! Savunma sanayiinde tam bağımsızlık için stratejik hamle! İETT borç içinde yüzüyor! İBB Meclisinde 33 milyarlık iflasın resmi çizildi! Küresel sistem çöktü! BM ne işe yarar diyerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kahramanmaraş mesajı: "Acının siyaseti olmaz! Bu elim saldırı reyting ve polemik malzemesi yapılamaz!"
Dünya

Valizde 2 bin canlı karınca ile yakalandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Valizde 2 bin canlı karınca ile yakalandı!

Kenya’da valizinde 2 binden fazla canlı karınca kaçırmaya çalışan Zhang Kequn, 1 milyon şilin para cezası ve 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kenya’da bir mahkeme, valizinde yurt dışına canlı karınca kaçırmaya çalışan Çinli yolcu Zhang Kequn’u 1 milyon Kenya şilini para cezası ve 12 ay hapis cezasına çarptırdı.

Geçtiğimiz ay Nairobi’deki ana uluslararası havalimanında yakalanan Zhang’ın bagajında, plastik kaplar içine gizlenmiş 2 bin 200’den fazla canlı bahçe karıncası bulundu. Başlangıçta suçlamaları reddeden Zhang, daha sonra suçunu itiraf etti.

 

Davaya bakan hakim Irene Gichobi, son dönemde karınca kaçakçılığı vakalarında artış yaşandığına dikkat çekerek, büyük miktarda karınca toplanmasının ekolojik dengeye zarar verdiğini ve caydırıcı cezaların gerekli olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, karıncaların özellikle Çin gibi ülkelerde koloni yapısını incelemek isteyen kişiler tarafından yüksek fiyatlara satın alındığını belirtirken, bu tür kaçakçılığın biyokorsanlığın yeni bir boyut kazandığını gösterdiğini ifade etti.

Yaban hayatı uzmanları, geçen yıl da benzer bir olayda dört kişinin ağır para cezalarına çarptırıldığını hatırlattı. Öte yandan, karıncaların temin edilmesiyle bağlantılı olduğu belirtilen Kenyalı bir şüphelinin davasının sürdüğü bildirildi.

Zhang’ın avukatının ise karara itiraz edeceği öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23