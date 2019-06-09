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'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ordu havaalanında yaşananlardan dolayı 'özür dileyecek misiniz?' sorusuna CHP'li aday, "Vali bey bizden özür dileyebilir. Kurmuş olduğu tuzaktan dolayı bizden özür dileyebilir." dedi.

09 Haziran 2019 Pazar 18:34
'Valiye it dediniz mi?' sorusuna İmamoğlu'ndan pişkin cevap!

CHP'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rakibi Binali Yıldırım ile canlı yayına çıkmasının planlanmasını Engin Altay ile Mahir Ünal'ın yaptığını belirten CHP'li aday, "Bu konunun 17 yıl sonra tartışmaya açılması mutlu etti. Uğur Dündar'ın programı sunmasından ben memnuniyet duyarım. Kendisinin programı sunmamak istememesiyle ilgili yaptığı açıklamayı gördüm, ama nedeni hakkında ne demek istediğini tam olarak anlayamadım. Bu konu hakkında kendisiyle görüşeceğim. Yıldırım'la yapılacak olan canlı yayın da yarın kesinleşir" dedi.

Vali tuzak kurmuş

İmamoğlu, Ordu Havalimanı'nda VİP bölümüne alınmamasıyla ilgili şunları söyledi: Olay bir VIP meselesine dökülerek, daha önce yüz binlerce insanla miting yaptığımız anda aynı gün utanılacak bir saldırının yapılması gibi burada da aynı tavır yaratıldı. Ben Trabzon'a indiğim andan itibaren VIP kapısında karşılandık. Kalabalık bir insanla Trabzon'a giriş yaptık. Bizim Trabzon'a girişimizde bir kolaylaştırma oldu. Aynı düşünce Ordu için de düşünüldü. VIP kapısının önünde ne olup bittiğinden haberdar değildim. Ben vatandaşlarımızla fotoğraf çekiniyoruz. Trabzon milletvekilimiz benim koluma girip içeri girdik. Bizim VIP'den geçmemize dönük bir engel oluşturulacaksa kapatırsın ışıkları kimseyi içeri almazsın. Ama siz kapıyı açık bırakıyorsunuz. Kapıdan içeri insanlar giriyor. Benim annem, babam çantalarını XR cihazından geçiriyorlar. Ben içeri giriyorum. Açık söylemek gerekirse Vali bize bir tuzak kurdu. Ben orada Seyit Torun'a rica ediyorum orada. Psikolojim ortada. Her şekliyle yaklaşımım ortada. Benim gerçek yüzüm ortada. Buradan pirim çıkartmak, başka ifadeler çıkartmak basitlik çabasıdır. Gerektiği ortamda gereken cevabı vereceğim ama ıskalanan başka şeyler var.

Koç Holding ile ilgili açıklama yaptı

Bakan Süleyman Soylu'ya da seslenen CHP'li aday, "Onlara özellikle değinmek istiyorum. Ben Sayın Bakan'a bazı uyarılarda bulunmak istiyorum. Kiralanan uçakla ilgili, biz kimseden uçak tahsis almış değiliz. Ayıptır, günahtır. Firma açıklama yaptı. Bizim de her türlü belgemiz vardır. Devletin imkanları ile propaganda yapma, hepimizin vergileri ile propaganda yapma konusunda bir açıklaması olacak mı? VİP meselesini konuşan, sözüm ona ahlak cümleleri kuran Bakan, apronu nasıl görmezler. Kritik olan, bizim kiraladığımız özel uçakla ilgili yalan konuşulması değil. Benim 3 çocuğum ve eşimle ilgili yapmış olduğum tatilin, nereye gittiğime ilişkin takibe çalışan Sayın İçişleri Bakanı'nı kınıyorum. Benim özel alanımı hiç kimse deşifre etme hakkına sahip değildir. Uçak bizi Dalaman'a bırakmıştır. Bu sabaha karşı Sabiha Gökçen'e iniş yaptım. O fotoğrafları zaten göstermek istemiyorum. Birilerinin bizi tehdit edecek sözlerle ifadeler kullanmasını… Sayın Bakan açıklamalarıyla nereye varmak istemektedir? Sayın Bakan'ın bu süreçte yarattığı ve yaşattığı iftiralar ve yalanlar, terör örgütü ile yan yana anma isteği… Kim yalan ve iftira atıyorsa o insanın önce aynaya bakması lazım" dedi.

Pişkin cevap: Validen özür bekliyoruz

'Yaşananlardan dolayı özür dileyecek misiniz' sorusuna ise, valiye "it" dediği öne sürülen Ekrem İmamoğlu, "Vali bey bizden özür dileyebilir. Kurmuş olduğu tuzaktan dolayı bizden özür dileyebilir. Bekliyoruz zaten. Ben hangi kısımla ilgili özür dileyeceğim bilmiyorum. Polisin ayağına basmışsam özür dileyebilirim. Ya da polise ters bir tavırda bulunmuşsam özür dileyebilirim ama, ben gidip polisten helallik istedim. 'Bir hata yapılmışsa size, kusura bakmayın' dedim. Zaten burada polisin bir kusuru söz konusu olamaz. Onlar aldığı talimata göre hareket eder" dedi.

Hakareti itiraf etti

Bir gazetecinin 'Bu vali itlik yapmıştır' ifadelerini sorması üzerine CHP'li hakaretçi başkan adayı Ekrem İmamoğlu pişkin bir cevapta bulunarak, ''Valinin basitliğini ifade ettim'' cevabıyla adeta bu küfrü kullandığını itiraf etti. 

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 18:34
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Ordu Valisi
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • FeritFerit43 dk önce
    Ya biraz insanda veya yöneticilik yapmış insanlarda onur şeref olur gerçeyi kabullenip özür diler ama bu özür yerine zeytin yağı gibi üste çıkmaya çalışıyor pes doğrusu videoyu seyretmesek yandaşın fatih portakalda seni kınamazsa sana inanacağız.tekrar söylüyorum bu adam iki elini kana batırıp insanın üzerine yapıştırıp katil damgası vuran fetbezlardandır.
  • EKOLL EKOLL 56 dk önce
    Pontuscu valimin ayağına giydiği terlik bile olamazsın.
  • BİRDEN ZİR VEYAPARSAN BAŞIN MI DÖNDÜ DERLER BİRDEN ZİR VEYAPARSAN BAŞIN MI DÖNDÜ DERLER 1 sa önce
    BU ZENGİNLİĞİLİKTE ZİRVEYE ÇIKMANIN GÖSTERGESİ
  • Esmail Esmail 1 sa önce
    Bu duzenbazlara belediye emanet edilmez bu adamda yetki suursuzlugu var
  • SzarSzar1 sa önce
    Bu adi mahluk tam bir serefsizmis
  • avbavb1 sa önce
    bu imanoğlu olamazolsa olsa itoğlu olur
  • KürşatKürşat1 sa önce
    İt oğlu itliği bizatihi sen yapmışsın rum tohumu Ekrem müdafa. Haddini bileceksin, devletin Valisi'ne nasıl hitap edilir öğreneceksin. Hırsız k.pekler.
  • HahahaHahaha1 sa önce
    ..ayrica itlik yapana itlik yapma denir ne var bunda
  • Sıradan bir vatandaşSıradan bir vatandaş1 sa önce
    Ne zannediyo bu yunan artığı kendini kimlerden cesaret alıyor acaba
  • BekirBekir1 sa önce
    Birileri bu ekremin servetini nerden edindigini niye kimse sormuyor....Bu kadar serveti nerden edindi....Gotu yiyipte binali beyle tvlere cikarsa binali bey bu sarlatana sorsun malvarligini nerden edindigini....
  • Halit Halit 1 sa önce
    Karşımızdaki adam!.. bu çap bu. Bu zavallı çapsız Fatih’in emaneti İstanbul’u yönetecekmiş, güldürmeyin..
  • BekirBekir1 sa önce
    Bu chpli it gormek istiyorsa aynaya bakmasi yeterli....

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