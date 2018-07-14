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Valinin makam aracı sünnet arabası oldu

2015 yılında görev yaptığı Iğdır'da şehit düşen polis memuru Olgun Kurbanoğlu'nun oğlu Mehmet Akif'in sünnet arabası Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın makam aracı oldu.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:41
Valinin makam aracı sünnet arabası oldu

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ın makam aracı, 2015 yılında Iğdır'da şehit düşen polis memuru Olgun Kurbanoğlu'nun oğlu Mehmet Akif'in sünnet arabası oldu.

Vali Çakacak, şehidin oğlu Mehmet Akif Kurbanoğlu için sünnet töreni düzenleneceğini öğrenince süslettiği makam aracını ailenin Şirintepe Mahallesi Uzundere Sokak'taki evine gönderdi. Makam aracını gören anne Asuman ile oğlu Mehmet Akif Kurbanoğlu, büyük mutluluk yaşadı.

Makam aracı ve polis araçlarının da katılımı ile oluşturulan konvoyda sünnet çocuğu Mehmet Akif Kurbanoğlu, makam aracından Türk bayrağı salladı. Şehidin oğlu, şehir turunun ardından sünnet töreninin yapılacağı polisevine gitti.

Mehmet Akif Kurbanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu belirterek, ilk kez valinin makam aracına binme imkanı yaşadığını söyledi. Vali Çakacak'a teşekkür eden Kurbanoğlu, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Anne Asuman Kurbanoğlu ise kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan Vali Özdemir Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'e teşekkür etti.

Polis evinde yapılan sünnet törenine, Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile çok sayıda davetli katıldı.

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:41
  1. Iğdır
  2. Eskişehir
  3. Makam Aracı
  4. sünnet düğünü

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