Valilikten vatandaşlara sis uyarısı

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehrimizde bu geceden başlayarak 3 gün boyunca gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sis hadisesi görüneceği tahmin edilmektedir. Hemşehrimizin, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.