Valilikten vatandaşlara sis uyarısı
Bilecik Valiliği, kentte 3 gün sürecek olan sis hadisesinden dolayı, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehrimizde bu geceden başlayarak 3 gün boyunca gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sis hadisesi görüneceği tahmin edilmektedir. Hemşehrimizin, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
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