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Yerel Valilikten vatandaşlara sis uyarısı
Yerel

Valilikten vatandaşlara sis uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-12-29 20:19:00 -
Valilikten vatandaşlara sis uyarısı

Bilecik Valiliği, kentte 3 gün sürecek olan sis hadisesinden dolayı, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şehrimizde bu geceden başlayarak 3 gün boyunca gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sis hadisesi görüneceği tahmin edilmektedir. Hemşehrimizin, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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