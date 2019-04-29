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Valilikten kritik F-16 uyarısı!

Ankara Valiliği,30 Nisan Salı günü 10.00-11.00 saatleri arasında Mürted Hava Meydan Komutanlığındaki F-16 uçuşu nedeniyle ses hızının üstüne çıkılacağı uyarısı yapıldı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 18:47
Valilikten kritik F-16 uyarısı!

Ankara Valiliği, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ tarafından 30 Nisan Salı günü 10.00-11.00 saatleri arasında Mürted Hava Meydan Komutanlığında gerçekleştirilecek bir saatlik F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. tarafından yarın saat 10.00-11.00 arasında Kahramankazan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda F-16 uçuşunun gerçekleştirileceği belirtildi.

1 saat sürecek F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı bildirilen açıklamada, uçuş sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşların endişeye kapılmaması istendi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 18:47
  1. Ankara Valiliği

YORUM YAZ

  • t.lt.l23 dk önce
    gebe olanlar kulaklarini tikasin yani.... sesden dolayi cocuk düsürme olayi olabilir.

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