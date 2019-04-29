Valilikten kritik F-16 uyarısı!
Ankara Valiliği,30 Nisan Salı günü 10.00-11.00 saatleri arasında Mürted Hava Meydan Komutanlığındaki F-16 uçuşu nedeniyle ses hızının üstüne çıkılacağı uyarısı yapıldı.29 Nisan 2019 Pazartesi 18:47
Ankara Valiliği, Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ tarafından 30 Nisan Salı günü 10.00-11.00 saatleri arasında Mürted Hava Meydan Komutanlığında gerçekleştirilecek bir saatlik F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı uyarısında bulunuldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. tarafından yarın saat 10.00-11.00 arasında Kahramankazan Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda F-16 uçuşunun gerçekleştirileceği belirtildi.
1 saat sürecek F-16 uçuşu sırasında ses hızının üstüne çıkılacağı bildirilen açıklamada, uçuş sırasında oluşacak ses nedeniyle vatandaşların endişeye kapılmaması istendi.
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