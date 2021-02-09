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Gündem Valilikten koronavirüs kararı! 1 ay süreyle yasaklandı
Gündem

Valilikten koronavirüs kararı! 1 ay süreyle yasaklandı

Ölümcül yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Denizli'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 ay süreyle yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 19:46:00 -
Valilikten koronavirüs kararı! 1 ay süreyle yasaklandı

Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında dün, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı. Koronavirüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla il sınırları içinde toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi faaliyetlerin bir süre yasaklanmasına karar verildi.

Toplantıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada; vaka artışlarının önüne geçilebilmesi için bazı etkinliklerin kısıtlanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak amacıyla ilimiz sınırları içerisinde tüm açık alanlarda her türlü açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, oturma eylemi, protesto eylemi ve benzeri etkinliklere bugünden itibaren bir ay süre ile müsaade edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

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