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Valilikten 'imam hatip dayatması' iddiasına yalanlama

Kocaeli Valiliği, velilerin çocuklarını imam hatip okuluna kayıt ettirmeleri konusunda baskı yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:40
Valilikten 'imam hatip dayatması' iddiasına yalanlama

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ya İmam Hatibe Ya Evinize" ve "Validen Velilere İmam Hatip Dayatması" başlıklarıyla ulusal basında yer alan haberlerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini engellemek amacıyla açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için "Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme İşlemleri"nin, öğrencilerin ikamet adreslerine yakın okullardan oluşan kayıt alanı içerisinde, Ortaokul Başarı Puanı üstünlüğüne göre merkezi sistemle yapıldığı kaydedildi. 

Öğrencilere, 1. tercih döneminde 5 okul, 1. ve 2. nakil döneminde ise üçer okul tercih hakkı verildiği aktarılan açıklamada, söz konusu haberlerde adı geçen öğrencinin tercih dönemlerinde hiçbir okulu tercih etmediğinin anlaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Tercih edip de hiçbir okula yerleşemeyen veya hiç tercihte bulunmayan öğrencilerle ilgili illerde Ortaöğretim Kurumları Yönetmenliğine göre il milli eğitim müdürünün teklifi valinin onayıyla öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonları kurulmamaktadır. Ayrıca, Darıca ilçemizde yerleşemeyen öğrencilerle ilgili ilimiz Valisi Sayın Hüseyin Aksoy'un herhangi bir talimatı olmamıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 23. maddesi 2. bendi hükümleri çerçevesinde kurulan İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca, hiçbir okula yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirme işlemleri yapılmaktadır. İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları öğrenci velilerinin dilekçeyle yapılan başvurularını değerlendirerek, yerleştirme işlemlerini yapmıştır. Darıca ilçemizde İlçe Nakil Komisyonuna 55 öğrencimiz başvurmuş ve yerleştirilmiş kayıtları yapılmıştır. Açıkta kaldığı iddia edilen 59 öğrenci bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak 4 öğrencimiz müracaatta bulunmamıştır."

Ayrıca velilerin, kayıt için zorlandıklarını iddia ettikleri okullardan Şehit Murat Tevlim Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin, 374 kontenjanının olduğu, 1. tercih ve 2. nakil yerleştirmelerinde kontenjanın tamamının dolduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca öğrencilerin söz konusu Anadolu İmam Hatip Lisesine kontenjan olmadığından yönlendirilmeleri mümkün değildir. Tercih ve nakil dönemlerinde okul müdürlerince veliler aranıp çocuklarının tercihlerini yapmaları gerektiği anlatılmış ancak veliler istedikleri okul tercihlerini yapmamışlardır. Öğrencilerin yerleşebileceği mesleki ve teknik Anadolu liselerimizde boş kontenjanlar olmasına rağmen Anadolu liselerine ek sınıf talep ettikleri basından anlaşılmıştır."

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:40
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  4. Kocaeli Valiliği
  5. imam hatip dayatması' iddiasına açıklama
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