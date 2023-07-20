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Gündem Valilikten çekirge istilasına ilişkin açıklama
Gündem

Valilikten çekirge istilasına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2023-07-20 21:44:00 -
Valilikten çekirge istilasına ilişkin açıklama

Tekirdağ Valiliği, Muratlı ilçesinde tarım arazilerinde yaşanan çekirge istilası ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Tekirdağ Muratlı ilçesi Hanoğlu Mahallesi merasında görülen çekirge yoğunluğunun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bildirilmesiyle birlikte mahalle bazında inceleme ve tespit çalışmaları yapılmış, bölgede ekili arazi sahipleri konu hakkında bilgilendirilmiş, konu Tarım ve Orman Bakanlığı’na hemen intikal ettirilmiştir. Çekirge mücadelesi, devlet destekli mücadele programında olması sebebiyle ilaçlama için ihtiyaç duyulan bitki koruma ürünleri ücretsiz olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aynı günde yola çıkarılmıştır. Akabinde çekirge sorunu yaşanan bölgelerde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekipleri kontrol ve denetiminde toplu ilaçlama uygulaması başlatılmış ve devam edilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Üreticilerimizin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün teknik ekiplerinin yönlendirmesi ve tavsiyeleri istikametinde hareket etmeleri ve ilaçlamanın özellikle ayçiçeklerinin çiçek açtığı bu dönemde arıların da zarar görmemesi için günün akşam saatlerinde yapılması gerekmektedir. İlimiz üreticilerinin özellikle meralara sınırı olan arazilerini zaman geçirmeden kontrol etmesi, çekirge yoğunluğu görülmesi durumunda İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize bildirilmesi büyük önem arz etmektedir" denildi.

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