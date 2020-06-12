Valilikten boğulma ve kene uyarısı

Sivas Valiliği, boğulma olaylarına ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış yaşanan KKKA hastalığına karşı vatandaşları sosyal medya paylaşımıyla uyardı.

Sivas’ta geçtiğimiz yıllarda Haziran ayında görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları bu yıl Mart ayında görülmeye başladı. Sivas ve çevre illerden KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran vakalardan 5’i hayatını kaybetti. Sivas Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla KKKA hastalığına ve boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Geçtiğimiz gün Kızılırmak’ta yaşanan 3 çocuğun suda boğulmasına değinen Sivas Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Havaların ısınmasıyla birlikte meydana gelebilecek boğulma ve kene vakalarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması önem arz etmektedir. Serinlemek için göl, ırmak, baraj, süs havuzu gibi tehlikeli yerlere giren vatandaşlarımız, kaza ve boğulma vakaları ile karşı karşıya kalmaktadır. Sivas’ta önceki gün 3 çocuğun Kızılkavraz köyü yakınlarında serinlemek için girdikleri ırmakta yaşamını yitirmesi, tedbirin ve sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sıklıkla görülen boğulma vakaları, daha çok balı merakından ve serinleme amacıyla yaşanırken, vatandaşlarımızın gittikleri bölgede, özellikle yüzme bilmiyorlarsa asla suya girmemeleri gerekmektedir. Bu noktada tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uymaları ve gittikleri bölgelerde çocuklarını yanlarından ayırmamaları gerekmektedir “ifadelerine yer verdi.

“Kene vakalarına karşı dikkatli olun”

Açıklamanın devamında kene yönünden riskli alanlarda açık renkli kıyafetler giyinilmesi belirtilerek, ”Diğer yandan havaların ısınmasıyla ortaya çıkan kene vakalarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları gerekmektedir. Özellikle yaz ve sonbahar aylarında görülen KKKA hastalığı kene tutması veya keneyle temas sonucunda bulaşabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Vücudunun herhangi bir yerinden kene tutan kişilerin, hiçbir müdahalede bulunmadan en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri gerekmektedir. Hastalıkta; ateş, baş ağrısı yaygın vücut ağrısı ve halsizlik en sık görülen bulgulardır. Hastalık kontrolünde kişisel korunma önlemleri büyük önlem taşımaktadır. Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmesi, pantolon paçalarının çorap içerisine sokulması ve ayrıca kenelerin üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.