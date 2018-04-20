Valilikten açıklama! O ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan'a bağlı 8 köy ve 10 mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hizan sınırlarındaki Sarıtaş köyü Gedik mezrası, Yolbilen köyü ile Yeniçay mezrası, Çalışkanlar köyü, Yaylacık köyü ile Sarıbal ve Bilgili mezraları, Ekinli köyü ve Deliklitaş mezrası, Koçyiğit köyü ve Doyumlu mezrası, Horozdere köyü ve Karaağaç mezrası, Ağılözü köyü ile Bereket mezrası, Akşar köyü ile Aşağı Klavuz ve Yukarı Klavuz mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak barınak tesis ettikleri, bu bölgelerde teröristlerin bulunduğu tespit edilmiş olup, örgüt üyelerinin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince bugün 23.59'dan itibaren 19.00-05.00 saatlerinde (öğrenim gören öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."