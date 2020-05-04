Valilik korona virüse karşı vatandaşları ‘lütfen’ diyerek uyardı

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir gün içerisinde vaka sayısında önemli bir artış yaşandığı bildirildi. ’Lütfen’ diyerek vatandaşlara çağrıda bulunan valilik; eş, dost ve akraba ziyaretlerinin ertelenmesini istedi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Korona virüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati öneme haizdir. Aksi hallerde virüsün yayılımının hızlanarak vaka sayısı ile tedavi gereksiniminin artacağı kaçınılmaz olacaktır. Ülkemiz genelinde ve ilimizde yapılan mücadelede olumlu sonuçlar alınmaya başlanılmıştır. Geride bıraktığımız son iki haftada ilimizde neredeyse hiç yeni vakaya rastlanılmamıştır. Süreç boyunca tedavi gören 73 hastamızın tamamı (bu hafta taburcu olacak 2 hastamızla birlikte) taburcu olmuştur."

"Vaka sayısında önemli bir artış yaşanmıştır"

Açıklamada "Vaka oranının neredeyse sıfırlanmasının sevincini yaşarken maalesef, bu hafta başında bir gün içerisinde vaka sayısında önemli bir artış yaşanmıştır. Tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen ne yazıkki risk taşıyan vatandaşlarımızın şehir merkezinde, ilçesinde ve köyünde akraba ziyaretlerinde bulunduğu, başta yakınları olmak üzere birçok vatandaşımızı tehlikeye attığı görülmüştür. Alınan tedbirlerin göz ardı edilmesi, dikkatsizlik ve uyarılara aldırış edilmemesi, bu zamana kadar yapılan tüm çalışmaları ve çabaları boşa çıkaracaktır. Lütfen! Bu salgın döneminde eş, dost ve akraba ziyaretlerini bir müddet erteleyelim. Alınan tedbirlere uyalım ki; eş, dost ve akrabalarımızla daha nice bayramları ve güzel günleri sağlıklı bir şekilde birlikte yaşayalım" ifadelerine yer verildi.