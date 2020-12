Valilik, evsizleri lüks otellerde misafir ediyor

İstanbul Valiliği koordinesinde, kaymakamlıklar ile sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla geçen yıl ilk kez uygulanmaya başlanan çalışma, bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına uygun olarak 39 ilçede devam ettiriliyor. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, çalışma kapsamında bir otelde kalan evsiz vatandaşları ziyaret etti.



“Hava soğuk, kimse dışarıda kalmasın”



Evsiz, sokakta kalan vatandaşların her birini tek kişilik odalarda olmak üzere otellere yerleştirdiklerini belirten Kaymakamı Kara, “Şu an 15 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Hava soğuk, kimse dışarıda kalmasın” şeklinde konuştu.



Önce sağlık taraması



Kaymakam Kara, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın koordinatörlüğünde emir ve talimatıyla kendilerinin de Eyüpsultan’da evsiz, sokakta kaldığı tespit edilen 15 vatandaşı otelde misafir ettiklerini ifade ederek, bu vatandaşların sağlık tetkikleri ve muayeneleri yapıldıktan sonra otele getirildiğini ve kahvaltı, öğle ve akşam yemeklerinin verildiğini kaydetti. Yemeğin yanı sıra giysi gibi diğer ihtiyaçlarının da karşılandığını anlatan Kara, emniyetin, günün her saatinde özellikle gece yarısı sokakta kalan vatandaş varsa onları tespit ederek, otele davet edip misafir kalmalarını sağladıklarını dile getirdi.



İhtiyaçları karşılanıyor



“2 yıldır bu uygulamayı yapıyoruz” diyen Kaymakamı Kara, şu bilgileri paylaştı: “Bütün vilayet ve Eyüpsultan Kaymakamlığı olarak ama bu dönem pandemi dolayısıyla otellerimizde tek kişilik odalarda kendilerini misafir ediyoruz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı çeken vatandaşımız varsa veya böyle bir vatandaşımızı gören varsa lütfen ihbarlarını yapsın ve başvuruda bulunsun, kendilerini misafir edelim. Bu konuda oldukça hazırlıklıyız. Kaymakamlık birimlerine, emniyete, 112’ye başvurabilirler, her taraftan başvuru alabiliyoruz. Onlar bizim çok değerli misafirlerimizdir, onların bütün ihtiyaçlarını karşılamak bizim için önemli bir görevdir.”