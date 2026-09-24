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Eğitim Valilik duyurdu: Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
Eğitim

Valilik duyurdu: Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi

Yeniakit Publisher
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Valilik duyurdu: Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi

Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası kent genelindeki eğitim faaliyetlerine bugün ara verildi. Kararı Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak duyurdu.

 

Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliği kararı doğrultusunda kentteki tüm eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 24 Eylül Perşembe günü eğitim faaliyetleri yapılmayacak.

Şanlıurfa’da 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim-öğretime, bugün 1 gün süre ile ara verildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.

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