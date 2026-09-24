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Gündem Şanlıurfa'daki deprem anı böyle kaydedildi! O anlar kamerada
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Şanlıurfa'daki deprem anı böyle kaydedildi! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır, Mardin ve Elazığ’da da hissedildi. Vali Hasan Şıldak’ından sonra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’de kentte can kaybı ve yıkım olmadığını açıkladı. Deprem anı ise kameralara işte böyle yansıdı…

Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Mardin ve Elazığ'da da hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, can kaybı ve yıkımın olmadığını belirtti. Deprem anları kameraya böyle yansıdı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 7.39 kilometre olarak açıklandı. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

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