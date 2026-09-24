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Gündem Kırmızı bültenle aranan suç makinesi yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan suç makinesi yakalandı

Yeniakit Publisher
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Kırmızı bültenle aranan suç makinesi yakalandı

Mersin’de uyuşturucu ve kasten öldürme suçundan 79 yıl 9 ay hapis cezası alan kırmızı bültenle aranan firari hükümlü yakalandı. Silahlı Yağma suçundan da devam eden dosyasının bulunduğunu öğrenilen M.V. jandarmaya götürülerek adli işlemlere başlandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, 3 ayrı ’Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan toplam 54 yıl 9 ay 20 gün, ’Kasten Öldürme’ suçundan ise 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kırmızı Bülten ile İnterpol tarafından aranan M.V.’nin peşine düştü. Merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi’nde tespit edilen adrese şafak vakti baskın yapan ekipler şahsı yakaladı. Yakalanan şahsın adresinden 84 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Silahlı Yağma suçundan da devam eden dosyasının bulunduğunu öğrenilen M.V. jandarmaya götürülerek adli işlemlere başlandı.

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