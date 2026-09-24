Fırat EDAŞ’tan bölgedeki çiftçilere uyarı! Anız yakarak toprağı ve enerji hatlarını katletmeyin!

Elazığ, 21 Eylül 2026 – Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli’de elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ), hasat sonrası dönemde artan anız yangınlarına karşı bölge çiftçilerini uyardı. Kısa sürede geniş alanlara yayılabilen ve kontrol altına alınması güçleşen anız yangınlarının; elektrik dağıtım şebekesine, tarım arazilerine ve çevredeki yerleşimlere ciddi zarar verebildiğini belirten şirket, önleyici tedbirlerin hayati önem taşıdığını vurguladı.

ELEKTRİK ŞEBEKESİNDE HASAR VE KESİNTİLER OLUŞUYOR

Kontrolden çıkan anız yangınları; elektrik direkleri, iletkenler, trafolar ve diğer şebeke ekipmanlarında ağır hasara yol açabiliyor. Fırat EDAŞ hizmet bölgesinde 2025 yılında yangınlar nedeniyle 66 elektrik direği hasar görürken, yangınlar nedeniyle yaşanan ve güvenlik amacıyla uygulanan enerji kesintilerinin toplam süresi 20 saate ulaştı. Hasar gören hatlar, aynı hattan beslenen köy evlerinin, sulama pompalarının ve hayvancılık işletmelerinin enerjisini kesiyor. Şebeke unsurlarının zarar görmesi, geniş bölgeleri etkileyen enerji kesintilerine ve uzun süren onarım çalışmalarına neden olabiliyor. Yangın alanındaki yüksek sıcaklık ve yoğun duman, arızaya müdahale eden ekiplerin güvenliğini de riske atarak enerjinin yeniden verilme süresini uzatabiliyor.

VERİM KAYBI VE EROZYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Anızın yakılması, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını bozuyor; organik maddeyi ve faydalı canlıları yok ederek verim kaybına ve erozyon riskinin artmasına neden oluyor. Alevlerin komşu tarlalara, ormanlık alanlara, hayvan barınaklarına ve yerleşim yerlerine sıçraması ise can ve mal güvenliği açısından büyük tehlike yaratıyor. Yangın sırasında oluşan yoğun duman, görüş mesafesini azaltarak trafik güvenliğini de olumsuz etkileyebiliyor. Anızın toprağa karıştırılması ya da balya ve yem olarak değerlendirilmesi gibi yöntemler için İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden destek alınabiliyor.

DİREK VE HATLARIN ÇEVRESİNDE ATEŞ YAKILMAMALI

Fırat EDAŞ, çiftçileri ve tüm vatandaşları anız yakmamaya, elektrik direkleri, iletkenler ve trafoların çevresinde ateş yakmamaya ve enerji hatlarının altına saman ya da balya istiflememeye çağırdı. Yangına müdahale sırasında yere düşmüş ya da sarkmış iletkenlere kesinlikle yaklaşılmaması gerektiğini vurgulayan şirket, anız veya arazi yangını fark edilmesi hâlinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, elektrik şebekesini etkileyen bir durum görülmesi hâlinde ise 186 Arıza İhbar ve Çağrı Merkezi’ne bilgi verilmesi gerektiğini hatırlattı. Fırat EDAŞ, toprağın, doğal yaşamın ve kesintisiz enerji hizmetinin korunması için anız yakılmaması çağrısını yineledi.

ANIZ YAKMAK YASAK…

Anız yakmak kanunen yasak. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında anız yakanlara 2026 yılında dekar başına 698,62 TL idari para cezası uygulanıyor; fiilin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi hâlinde ceza beş kat artırılıyor. Yangının başka alanlara veya altyapı unsurlarına zarar vermesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında ayrıca yasal süreçler de gündeme gelebiliyor.