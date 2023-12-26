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Yerel Valilik duyurdu! O ilimizde 6 günlük yasak kararı
Yerel

Valilik duyurdu! O ilimizde 6 günlük yasak kararı

Yeniakit Publisher
2023-12-26 23:27:00 - 2023-12-26 23:28:34
Valilik duyurdu! O ilimizde 6 günlük yasak kararı

Bingöl Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 6 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle açık alanlarda yapılabilecek her türlü eylem, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (jandarma bölgesi dahil) 26 Aralık saat 23.59'dan 1 Ocak saat 23.59'a kadar 6 gün süreyle yasaklanmıştır."

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