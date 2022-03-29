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Yaşam Valilik duyurdu! 3 ayda bin 192 düzensiz göçmen yakalandı
Yaşam

Valilik duyurdu! 3 ayda bin 192 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis Valiliği, yılbaşından bu yana bin 192 düzensiz göçmen ve 93 organizatörün yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 19:57:00 -
Valilik duyurdu! 3 ayda bin 192 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşından bu yana yaptığı çalışmalarda bin 192 düzensiz göçmen ve 93 organizatör yakaladı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi amacıyla operasyonlar yapılmaktadır. 1 Ocak-28 Mart 2022 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı olayına müdahale eden unsurlar, Bin 131 Afganistan, 26 Pakistan, 34 Bangladeş ve 1’i Burma (Myanmar) uyruklu olmak üzere toplam bin 192 düzensiz göçmen yakalanmıştır.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 60 araç ve 1 tekneye el konulurken, 93 organizatör hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yakalanan bin 131 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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