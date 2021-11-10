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Gündem Valilik dona karşı vatandaşları uyardı!
Gündem

Valilik dona karşı vatandaşları uyardı!

Bursa'da bu gece don bekleniyor. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada vatandaşlar uyarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 17:28:00 -
Valilik dona karşı vatandaşları uyardı!

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; Bugünden (10 Kasım 2021 Çarşamba) itibaren yağışlı ve bulutlu havanın bölgemizi terk etmesiyle birlikte ilimizin güney kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde don olayı ve kırağı beklendiğinden ziraî faaliyetlerin devam ettiği yerlerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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