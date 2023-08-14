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Yerel Valilik denize girmeyi yasakladı
Yerel

Valilik denize girmeyi yasakladı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 21:46:00 -
Valilik denize girmeyi yasakladı

Sinop’ta son günlerde sıkça meydana gelen ve ölümle sonuçlanan boğulma vakalarının ardından Sinop Valiliği tarafından yeni karar alındı.

Sinop Valiliği boğulma vakalarında yaşanan artış nedeniyle Sinop’un bulunan Kumkapı Plajı'ndan, Sarıkum Plajı'na kadar olan bölgelerde denize girmeyi yasakladı.

Sinop Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunca alınan kararda; “İlimiz Merkez ilçede denizde son dönemlerde yaşanan boğulma vakaları, meteorolojik olaylar, rip, dip akıntısı ve yoğun rüzgarlar söz konusu olduğundan, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla, ikinci bir karara kadar Sinop ili kuzey kesimde bulunan Kumkapı Plajı’ndan başlayıp, Sarıkum yüzme alanı da dahil, denize girilmesinin yasaklanmasına, söz konusu denize girme yasağının kolluk birimleri, Sinop Belediyesi ve Özel İdare tarafından takibinin yapılmasına, bahse konu yüzme alanlarının sıklıkla ilgili kurumlarca takip edilmesine, yasaklanan yerlerin kamu kurumları ve yerel basın tarafından halkla duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" İfadelerine yer verildi.

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