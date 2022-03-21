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Yaşam Valilik açıkladı! Kars'ta okullara 1 günlük ara
Yaşam

Valilik açıkladı! Kars'ta okullara 1 günlük ara

Kars Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 20:55:00 -
Valilik açıkladı! Kars'ta okullara 1 günlük ara

Kars’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Devam eden olumsuz hava koşulları, don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 22.03.2022 Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

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