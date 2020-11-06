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Gündem Valilik açıkladı! İstanbul'da 'mesai saati' düzenlemesi
Gündem

Valilik açıkladı! İstanbul'da 'mesai saati' düzenlemesi

İstanbul Valiliği, mesai saatleriyle ilgili düzenlemeyi açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada 'Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak düzenlenmiştir' ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:07:00 - 2020-11-06 21:23:36
Valilik açıkladı! İstanbul'da 'mesai saati' düzenlemesi

İstanbul Valiliği, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerine yönelik açıklama yaptı. Açıklamada 'Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak düzenlenmiştir' denildi.

İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım tarihinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerine yönelik aldığı karara ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten 'mesai saati' açıklaması

Açıklamada, “İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak düzenlenmiştir. Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir” denildi.

 

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