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Valilik açıkladı! Aranan 5 kişi yakalandı

Muş Valiliği, çeşitli suçlardan aranan 5 kişinin gerçekleştirilen operasyonla yakalandığını açıkladı.

01 Kasım 2018 Perşembe 16:51
Valilik açıkladı! Aranan 5 kişi yakalandı

Muş’ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 5 şahıs tutuklandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları var

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafında aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Hırsızlık suçundan 4 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, ‘sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, ‘hırsızlık’ suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ‘hırsızlık’ suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs, ‘basit yaralama ve kamu malına zarar verme’ suçlarından 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere toplamda 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslar, tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir” denildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 16:51
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü
  2. Muş Valiliği

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