Valilik açıkladı: 1 terörist öldürüldü!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “28 Ağustos 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Meclisan Gölü güneyinde bulunan 3530 rakımlı tepede çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi