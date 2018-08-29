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Valilik açıkladı: 1 terörist öldürüldü!

Hakkari’nin Yüksekova'da güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:13
Valilik açıkladı: 1 terörist öldürüldü!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi. 

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “28 Ağustos 2018 günü ilimiz Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Meclisan Gölü güneyinde bulunan 3530 rakımlı tepede çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:13
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