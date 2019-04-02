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Valiliğin tekrar ettiği koşuya yoğun katılım

Karabük’ün kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen ve sadece 3 kişinin katıldığı için Valilik tarafından tekrar düzenlenen atletizm yarışmasına yoğun katılım gerçekleşti.

02 Nisan 2019 Salı 20:40
Valiliğin tekrar ettiği koşuya yoğun katılım

Karabük’ün kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen ve sadece 3 kişinin katıldığı için Valilik tarafından tekrar düzenlenen atletizm yarışmasına yoğun katılım gerçekleşti.


3 Nisan Demir Çelik fabrikalarının temellerinin atılması ve Karabük’ün kuruluşunun 82. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Yenişehir Çamlık Tabiat Parkı’nda düzenlenen ve ilk seferinde çok az katılım olduğu için Karabük Valiliği’nin talimatıyla tekrar düzenlenen atletizm yarışmasına 94’ü erkek ve 32’si kız öğrenci olmak üzere 126 öğrenci katıldı. Dereceye girmek isteyen yarışmacılar birbiri ile kıyasıya mücadele etti.


Yoğun katılımın gerçekleştiği atletizm yarışmasında kızlarda Kıymet ve Mustafa Yazıcı Anadolu Lisesi öğrencisi Betül Savaş 8 dakika 28 saniyelikderece ile birinci, Safranbolu Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Ece Aytekin 9 dakikalık derece ile ikinci, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Sena Nur Yüksel 9 dakika 01 saniyelik derecesi ile üçüncü oldu.


Erkeklerde ise Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencisi Göktuğ Çetinkaya 6 dakika 13 saniyelik derece ile birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri Dağhan Göktürk 6 dakika 44 saniyelik derece ile ikinci ve Berkan Yıldırım 7 dakika 04 saniyelik derecesi ile üçüncü oldu. Dereceye giren öğrenciler yarın Karabük Kent Meydanı’nda düzenlenecek törende ödüllerini alacak. Önceki yarışta dereceye giren öğrencilerin ödülleri de aynı törende takdim edilecek.


YarışmayaKarabük Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abülkadir Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Karabük Atletizm İl Temsilcisi Okan Özyaman ve birçok beden eğitimi öğretmeni katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 20:40
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