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Gündem Valiliğe teslim edildi! Bakan Bolat duyurdu: 14.5 milyon liralık destek
Gündem

Valiliğe teslim edildi! Bakan Bolat duyurdu: 14.5 milyon liralık destek

Yeniakit Publisher
2024-04-18 07:51:00 -
Valiliğe teslim edildi! Bakan Bolat duyurdu: 14.5 milyon liralık destek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki iş yerinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik başlattıkları kampanyada biriken 14 milyon 500 bin liranın, ailelere ulaştırılmak üzere İstanbul Valiliğine teslim edildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 Nisan'da Ankara'da TOBB ile deprem bölgesi için gerçekleştirdikleri "e-Birliktelik Kampanyası"nın tanıtımında, TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi ile birlikte Beşiktaş'ta bir iş yerinde tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden 29 emekçinin ailelerine yönelik yardım kampanyası başlattığını anımsattı.

Kampanya kapsamında biriken 14 milyon 500 bin lira tutarındaki yardımın İstanbul Valiliğine teslim edildiğini bildiren Bolat," Valiliğimiz acılı ailelere eşit miktarda bu yardımı hemen dağıtacaktır. 29 emekçimize Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Ailelerine sabrı cemil yüce Allah'tan dilerken, topladığımız bu desteğin mağdur ailelerin acılarını bir nebze olsun azaltmaya vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bolat, söz konusu olayda sorumluluğun unutturulmaya çalışıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu elim olayın aydınlatılmasını, devam eden soruşturma sonucunda sorumluların ortaya çıkarılmasını ve bu tür elim vakaların tekrarlanmamasını temenni ediyorum. Emekçi kardeşlerimizin aileleri için çağrımıza olumlu cevap veren TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi üyesi işletmelere ve Başkan Sayın Ozan Acar'a hassaten teşekkürlerimi sunuyorum."

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