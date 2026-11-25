Siyonist İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı dik duruşuyla bilinen Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, "Where's our love" adlı yeni eserinin tüm gelirini, işgalcilerin hedef aldığı araçta şehit edilen 6 yaşındaki Hind Receb'in annesinin kurduğu fona bağışlayacağını açıkladı.

Siyonist sansüre boyun eğmedi, gelirini Gazze'ye bağışladı! Macklemore'dan vefa dersi: "Sahnemi alabilirler ama inancımı asla!"

Siyonist İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı dik duruşuyla bilinen Grammy ödüllü ABD'li rapçi Macklemore, "Where's our love" adlı yeni eserinin tüm gelirini, işgalcilerin hedef aldığı araçta şehit edilen 6 yaşındaki Hind Receb'in annesinin kurduğu fona bağışlayacağını açıkladı.

- GELİRİN TAMAMI ŞEHİT HİND RECEB'İN ANNESİNİN VAKFINA!

Macklemore, yaptığı açıklamada yeni parçasının tüm gelirinin 'The Mother of Hind Fund' isimli fona aktarılacağını belirtti.

Söz konusu fon, işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir aracın içerisinde mahsur kalarak saatlerce yardım bekledikten sonra şehit edilen 6 yaşındaki masum kız çocuğu Hind Receb'in annesi tarafından kurulmuştu.

- "SAHNEMİ ALABİLİRLER AMA İNANCIMI ASLA!"

Eserinde Siyonist rejimin saldırılarıyla harabeye çevrilen Gazze şehirlerinin ve hayattan koparılan Filistinlilerin dramına tercüman olan Macklemore, dünyaya "Özgür Filistin" çağrısında bulundu.

Filistin davasına sahip çıktığı için Siyonist lobilerin baskısıyla İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın konser turnesinden çıkarılmasına da şarkısında sert sözlerle tepki gösteren ünlü müzisyen, "Benden sahnemi alabilirler, davamı lekeleyebilirler ama inancımı alamazlar" ifadeleriyle haklı davasından geri adım atmayacağını vurguladı.

- KÜRESEL İKİYÜZLÜLÜĞE VE ZULME TEPKİ!

Şarkısında yalnızca Gazze'deki soykırıma değinmekle kalmayan Macklemore, uluslararası toplumun Sudan, Kongo ve Haiti'de yaşanan insanlık dramlarına karşı sergilediği derin sessizliği ve ikiyüzlülüğü de sert bir dille eleştirdi.

Sanatçı ayrıca, ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) göçmenlere yönelik hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarını da hedef aldı.

- SİYONİST MİLYARDERİN BASKISIYLA ENGELLENMİŞTİ!

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 2023 yılından bu yana her platformda Filistin halkının yanında saf tutan Macklemore, daha önce de Filistinli sanatçılarla birlikte seslendirdiği 'Hind's Hall 2' adlı eserin tüm gelirini, İsrail'in mesnetsiz ve asılsız iddialarla hedef aldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağışlamıştı.

Filistin'e verdiği bu tavizsiz destek nedeniyle hedef haline getirilen sanatçı, Ed Sheeran'ın ABD turnesi programından çıkarılmıştı.

Söz konusu sansür kararının arkasında ise İsrail yanlısı kuruluşlara sağladığı finansal desteklerle bilinen ABD'li milyarder Robert Kraft'ın olduğu ortaya çıkmıştı.

Sahibi olduğu Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına engel olan Kraft, sanatçının performanslarında sözde 'antisemitik söylemlerde' bulunduğunu iddia ederek konserlerin iptaline zemin hazırlamıştı.

MİLLİ GAZETE