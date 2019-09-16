Validen o polislere başarı belgesi SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, boşandığı eşini ve 2 çocuğunu rehin alan şahsı etkisiz hale getiren Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Osman Kaymak, boşandığı eşini ve 2 çocuğunu rehin alan şahsı etkisiz hale getiren Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Vali Kaymak, 9 Eylül 2019 tarihinde İlkadım ilçesinde boşandığı eşini ve 2 çocuğunu rehin alan şahsı etkisiz hale getiren Samsun Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Bülent Kırca ve Adem Çon’u makamında kabul etti. Polis memurlarını başarı belgesi ile ödüllendiren Vali Kaymak, “Arkadaşlarımızın dikkat, beceri ve cesareti ile yeni bir cinayet önlenmiştir. Bu anlamda başarılı bir operasyon yürüten emniyet güçlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.