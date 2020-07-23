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Aktüel

Vali Yerlikaya:"Misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak"

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:20:43 -
Vali Yerlikaya:"Misafirlerimizin en büyük arzularının, Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya Camimiz sabaha kadar açık olacak"
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