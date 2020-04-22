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Aktüel

Vali Yerlikaya’dan Ramazan ayında mesai saati açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayında kamu kurumlarında uygulanacak mesai saatlerine ilişkin, “Covid-19 tedbirleri kapsamında; 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren 27 Mayıs’a kadar geçerli olmak üzere İstanbul’da mesai saatleri; 09.

2020-04-22 17:10:22 -
Vali Yerlikaya’dan Ramazan ayında mesai saati açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayında kamu kurumlarında uygulanacak mesai saatlerine ilişkin, “Covid-19 tedbirleri kapsamında; 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren 27 Mayıs’a kadar geçerli olmak üzere İstanbul’da mesai saatleri; 09.00 12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır” dedi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan ayında kamu kurumlarında uygulanacak mesai saatlerine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada, “Covid-19 tedbirleri kapsamında; 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren 27 Mayıs 2020’ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul’da mesai saatleri; 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.

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