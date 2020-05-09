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Aktüel

Vali Yerlikaya’dan erguvan paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından “İstanbul’da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi” ifadeleriyle bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 12:05:38 -
Vali Yerlikaya’dan erguvan paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından “İstanbul’da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi” ifadeleriyle bir video paylaştı. İstanbul’un çeşitli noktalarında çekilmiş erguvan görüntüleri videoda, “Attila İlhan’ın Geceye Karşı Şiir”inin seslendirilmesi ve müzik eşliğinde yer aldı.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoda İstanbul’un çeşitli noktalarında çekilmiş erguvan görüntüleri “Attila İlhan’ın Geceye Karşı Şiir”inin seslendirilmesi ve müzik eşliğinde yer aldı. Yerlikaya, İstanbul’un güzelliklerini aktaran video paylaşımında "İstanbul’da Erguvan Mevsimi, gönlümüze hoş geldi. Edebiyatımızın unutulmaz şairi Attila İlhan’ı rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

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