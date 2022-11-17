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Gündem Vali Yerlikaya'dan açıklama: Saldırıda yaralanan 81 hastamızdan...
Gündem

Vali Yerlikaya'dan açıklama: Saldırıda yaralanan 81 hastamızdan...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 18:42:00 -
Vali Yerlikaya'dan açıklama: Saldırıda yaralanan 81 hastamızdan...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Necati

Vefat edenlere allahtan rahmet yaralılara acil şifalar dilerim 1’5 km yolun bundan ders alınarak daha iyi korunması için gerekli önlemlerin alınmasında fayda sağlayacağını umuyoruz
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