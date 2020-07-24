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Aktüel

Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya-i Kebir Camisi'nde hazırlıkları inceledi

Yeniakit Publisher
2020-07-24 00:03:59 -
Vali Yerlikaya ve Emniyet Müdürü Aktaş, Ayasofya-i Kebir Camisi'nde hazırlıkları inceledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde son hazırlıkları inceledi.

Vali Yerlikaya ile Emniyet Müdürü Aktaş, 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Camisi'ne geldi.

Yerlikaya ile Aktaş son hazırlıkları inceledi.

Polis ekipleri yaptığı anonsla, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultan Ahmet Camisi çevresinde bulunan vatandaşların güvenlik önlemleri kapsamında alanı boşaltmasını istedi.

Anonsun ardından vatandaşlar alanı boşalttı.


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