Vali Yerlikaya korkunç gerçeği açıkladı: Çöken binanın 3 katı kaçak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken bina ile ilgili açıklama yapan Vali Yerlikaya'nın şu ifadelerde bulundu:

Bu olay bizi çok derin üzdü. Bizim bu enkazın altında yaralılarımız inşallah onlara ulaşmak için ekiplerimiz çalışıyor.

Buradaki arama kurtarma çalışmasının sessiz bir ortamda yapılabilmesi için vatandaşlarımızın bize yardımcı olması lazım.

Ekiplerimize zorluk çıkarılmamasını kendilerinden rica ediyorum.

Kesintisiz bu çalışmayı yapacağız.

Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın zemin +7 olduğu ve 43 vatandaşımızın buraya kayıtlı olduğu söylendi.

3 katın iskansız olduğunu öğrendik.

Şu an odaklandığımız bir konu var can. Onları bir an önce oradan almamız gerekiyor.

Kartal belediye Başkanımız işletme ruhsatı olmayan bir tekstil atölyesi olduğunu söyledi.

Dakikalar saniyeler bizim için çok önemli.