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Vali Yerlikaya Ahilik Haftası vesilesiyle Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ahilik Haftası dolayısıyla Kapalı Çarşı esnafıyla bir araya geldi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:04
Vali Yerlikaya Ahilik Haftası vesilesiyle Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ahilik Haftası dolayısıyla Kapalı Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Yerlikaya, Ahilik Haftasıyla ilgili olarak, “Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli ilk AVM’sini ayakta tutan ruhunun bu olduğuna inanıyoruz; Ahilik ruhu” dedi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Kapalı Çarşı esnafıyla bir araya geldi. Esnafların birlik ve beraberliğine vurgu yapan Vali Yerlikaya, çarşı esnafıyla sohbet etti ve Ahilik Haftasını kutladı. Vali Yerlikaya, Kapalı Çarşı’nın en eski esnaflarından olan Şemsettin Şengör’ü de ziyaret ederek, esnaflığıyla tüm esnaflara örnek olduğu için İstanbullular adına kendisine teşekkür etti.



“Öğütlerini dinledik”


Vali Yerlikaya, “Pazartesi gününden itibaren Ahilik Haftası. Bugün kadim çarşımızın 101 yıllık Şengör Halıcık, Şemsettin Şengör ağabeyimize, büyüğümüze misafiriz. İstanbul’umuzda en büyük, en yaşlı demiyoruz en büyük, sözü en muteber, herkese örnek, bütün esnaflara, bütün zanaatkarla, bütün tüccarlara örnek olan Şemsettin ağabeyimizin ticarethanesinde oğlu Ahmet bey ile beraber az önce hasbihal ettik. Öğütlerini bir ahi olarak, öğütlerini dinledik” dedi.



“Allah sayılarını arttırsın”


Konuşmasının devamında Yerlikaya, “Dile kolay 90 yıllık bir ömür, 101 yıllık bir işletme ama 6 yaşından beri aralıksız 84 yıldır geldiğimiz yer. Allah sayılarını arttırsın. Hem Şemsettin büyüğümüz, ağabeyimiz hem onun mahutumu 65 yıllık ömür o da hakeza 13 yaşından itibaren burada. Dolayısıyla bu kadim çarşımızda Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli ilk AVM’sini ayakta tutan ruhunun bu olduğuna inanıyoruz; Ahilik ruhu” şeklinde konuştu.



“Önemli olan güvenmek”


Esnaflıkta önemli olanın güven olduğunu belirten Yerlikaya, “Rızkı veren Allah ama eline, diline, beline hakim olmak gelen kapıdan her müşteriyi alsın, almasın evinde karşılayanlar gibi tebessümle karşılamak. Tekrar buraya gelecek, satmak değil, önemli olan buraya güvenmek, hoşnut olmak” ifadelerini kullandı.


Vali Yerlikaya, konuşmasının ardından tüm İstanbullu hemşehrileri adına Kapalı Çarşı’nın en eski esnaflarından Şemsettin Şengör’e sarılarak, Ahilik Haftası’nı kutladı.


Yerlikaya, çarşıda faaliyet gösteren diğer esnafları da ziyaret ederek, gezisini sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:04
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