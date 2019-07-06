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Vali Yazıcı, şehrin dört bir yanında hep sahada

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık’ta faaliyet gösteren gıda fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:36
Vali Yazıcı, şehrin dört bir yanında hep sahada

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık’ta faaliyet gösteren gıda fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan’ın da eşlik ettiği ziyarette Fabrika Direktörü Ahmet Topçu, Vali Yazıcı’ya fabrikayı gezdirerek ürünlerin oluşum süreçleri hakkında bilgi verdi.


Zeytin ve zeytinyağının Balıkesir için çok önemli olduğunu, yerli üretim konusunda markalaşmanın gerekliliğini vurgulayan Vali Yazıcı, fabrika çalışanları ile de sohbet etti.


Bu tür yatırımların Balıkesir ekonomisini geliştirmesi, kentin istihdamına katkı sağlaması açısından çok önemli olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Bu coğrafyada yaşayanlar çok şanslı. Ülkemizin cennet köşelerinden birindeyiz. Çünkü doğasıyla, deniziyle, güzelim zeytin ağaçlarıyla, her şeyiyle, ülkemizin cennet köşelerinden birinde yaşıyorsunuz. Bu güzellikler içerisinde ülkemizde yapacağımız çalışmalarla, yapacağımız üretimle katkı sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizler, devlet olarak her konuda başta zeytin üreticisi olmak üzere her konuda üreticimizin sorunlarına eğilerek, bu sorunların çözümlenmesi için çaba gösteriyoruz. Bu çabalar tüm hızıyla sürecektir. İlimizde üretilen zeytinin yine ilimizde işlenerek pazarlanması üreticimizin daha çok kazanması açısından önemli." diye konuştu.


Böyle fabrikaların ülke ekonomisinin gelişmesinde çok önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Valilik olarak, halkımıza sağlıklı gıda ulaştırma anlamında üretim yapan firmaları izleme görevini yerine getirmekteyiz. Bugünkü incelemelerimizden de oldukça olumlu izlenimler elde ettik. Sektörün önü açıktır ve önümüzdeki süreçte güzel günler bizleri beklemektedir. Ülkeyi ayakta tutan en önemli argümanlardan birisi üretim. İlimiz ihracatındaki gıda ve tarımsal ürün çeşitliliğinin yanında ihraç yapılan ülke sayısının da artması, ilimiz gıda sektörünün iyi bir ivme yakaladığını gösteriyor. Bu kapsamda Balıkesir’de tarımsal ürünlerin imal edilmesi ve paketlenmesi ile ilgili yatırımların daha da artarak devam etmesi gerekir. Bu tür yatırımlar, gerek katma değer, gerekse istihdam olarak şehirlere katkı sağlıyor." dedi.


Vali Yazıcı, ’Tesis aynı zamanda ilimiz için önemli bir istihdam alanı oluşturmaktadır’ diyerek bölgeye katkılarından dolayı tesisin yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:36
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